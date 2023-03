Prefeito de Carapicuíba afirma que PS da Vila Dirce terá novo prédio no Parque do Planalto

Durante as comemorações dos 58 anos de emancipação de Carapicuíba, no domingo (26), o prefeito Marcos Neves (PSDB) anunciou o início das obras do novo pronto-socorro que substituirá o atual prédio do PS da Vila Dirce.

O Pronto Atendimento Bruno Covas será construído no Parque do Planalto e terá o dobro do tamanho do atual PS Vila Dirce, que é alvo de constantes reclamações da população.

A novidade foi anunciada pelo prefeito durante a entrega da reforma da unidade de saúde no Jardim Ana Estela, que faz parte do pacote de obras de aniversário da cidade. Também na área da Saúde, Marcos Neves destacou o início das obras na Unidade Básica de Saúde da Vila Helena e na Unidade de Saúde da Família do Jardim Tonato.

“Nos últimos anos, Carapicuíba avançou muito, mas ainda temos desafios pela frente e continuamos trabalhando incansavelmente.