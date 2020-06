Prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves está com covid-19

Em live nas redes sociais na noite desta terça-feira (23), o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves, anunciou que está com covid-19. “Desde sábado estou em isolamento domiciliar, mas continuamos fazendo o trabalho que tem que ser feito. A questão de testar positivo não quer dizer que a gente para tudo”, declarou.

“Vamos continuar trabalhando. Estou fazendo as coisas de casa, estou fazendo as reuniões online, falando com os secretários por telefone”, declarou o prefeito. “Estou bem de saúde, me sentindo bem, com energia para trabalhar, pois sou assintomático, não tenho nenhum sintoma”.

Marcos Neves diz ainda que a doença é “uma lição de vida que a gente está passando”. “Por isso que a gente tem que pedir para as pessoas tomarem cuidado. Qualquer pessoa pode pegar covid-19”. Assista ao vídeo abaixo: