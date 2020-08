Prefeito de Cotia anuncia que aulas presenciais só voltarão em 2021

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, anunciou, na noite desta quinta-feira (27), que as aulas presenciais na rede municipal de ensino voltarão somente em 2021, devido à pandemia de covid-19.

“Berçário, Maternal, Jardim 1 e 2, crianças de 0 a 5 anos, e do ensino fundamental da rede municipal do ensino não retornarão às aulas presenciais nesse ano”, afirmou o prefeito de Cotia nas redes sociais. “A criança não é tão sintomática, mas com o risco de contaminação na escola, ela pode acabar levando o vírus para casa e contaminar o pai, a mãe e os avós. Então, vamos manter as aulas suspensas”, completou.

Os alunos da rede municipal de ensino receberam materiais para estudar de forma remota e, segundo Rogério Franco, esse formato permanecerá até o final do ano. De acordo com decreto já assinado pelo chefe do Executivo, no ano que vem, a administração municipal deve implantar um plano de reforço para os alunos.

Publicidade

Em relação às aulas particulares, fica facultado às escolas a acatar ao decreto municipal ou as determinações do governo do estado. “Se acatarem o retorno das aulas, nós não vamos interferir, mas vamos fiscalizar”, finalizou.

As aulas estão suspensas desde março, como medida de combate à disseminação da covid-19. Além de Cotia, Osasco e Itapevi também já anunciaram que as aulas presenciais na rede municipal só retornam no ano que vem.