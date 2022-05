Prefeito de Itapevi passa por cirurgia

A assessoria do prefeito de Itapevi, Igor Soares (Pode), informou que nessa quinta-feira (12) o político passou por uma cirurgia de hérnia inguinal.

Segundo o comunicado, o procedimento foi bem sucedido, o prefeito já se encontra em recuperação e em breve, retomará as agendas presenciais.

O que é hérnia inguinal?

A hérnia inguinal (também chamada hérnia na virilha) ocorre quando os tecidos do interior do abdome saem por um ponto fraco da parede muscular abdominal na região inguinal (“virilha”), formando um inchaço. As hérnias inguinais correspondem a 75% de todas as hérnias abdominais. Essas podem ser dolorosas, sobretudo quando o doente tosse, se dobra ou levanta objetos pesados.

