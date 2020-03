Prefeito de Itapevi recorre a mensagem do padre Fabio de Melo para conscientizar contra o coronavírus

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, usou as redes sociais, na noite desta segunda-feira (16), para repostar uma publicação do padre Fabio de Melo que conscientiza os seguidores sobre o novo coronavírus (covid-19). “Estamos na quaresma, tempo litúrgico que coincidentemente nos pede modéstia, moderação, sacrifício”, diz um trecho do texto.

O chefe do Executivo usa a publicação de cunho religioso para orientar a população sobre os cuidados preventivos recomendados. “ As festas podem esperar. A nossa cautela vai proteger os mais vulneráveis. O vírus pode não ser perigoso para você, mas pode ser letal para os idosos que você tem por perto”, diz outro texto da postagem.

De acordo com boletim divulgado pela Prefeitura ontem, até às 12h desta segunda, Itapevi registrou 18 casos suspeitos, mas não há confirmação de nenhum deles.