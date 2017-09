No “Dia Mundial Sem Carro”, Rogério Lins vai ao trabalho a pé

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), aderiu ao movimento “Dia Mundial sem Carro”, celebrado em todo o mundo no dia 22 de setembro, e foi a pé até o trabalho. A ação também integra a Semana Nacional da Mobilidade Urbana, que este ano adotou o tema “Novos Tempos, Outros Meios”, reforçando a ideia de utilização de outros meios de locomoção.

Em seu trajeto pela região central de Osasco, o prefeito conversou com munícipes sobre a importância deste dia e acompanhou o trabalho educativo realizado pelo palhaço Remelexo e sua trupe nos semáforos em torno do Viaduto Metálico, que objetiva chamar a atenção de todos para as leis de trânsito e para o respeito que deve existir entre pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas para um convívio pacífico no trânsito.

Acompanharam a ação os secretários Carlos Piteri (Transportes e da Mobilidade Urbana), Élio Salvini (Meio Ambiente), entre outros.