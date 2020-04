Prefeito de Osasco convida cristãos para corrente de jejum e oração contra o coronavírus no dia 1° de maio

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, publicou um vídeo nas redes sociais em que convida os cristãos da cidade a participarem de um propósito de jejum e oração contra o novo coronavírus (covid-19) na sexta-feira, dia 1° de maio, feriado do dia do trabalhador.

“Gostaria de convidar a todos os cristãos, cada um dentro da sua fé e dento da sua possibilidade para que possamos nos unir em jejum e em oração a Deus, clamando pela sua misericórdia, para que ele derrame as suas bençãos na nossa cidade e a cura, para que a gente possa voltar a avançar novamente na saúde e no desenvolvimento econômico”, disse Lins no vídeo.

Diante da pandemia de covid-19 que provocou 68 mortes confirmadas da doença em Osasco, até este domingo (26), e outros milhares de óbitos no Brasil e no mundo, Rogério Lins considerou a atual situação como “momento de união”. “Estamos diante de uma adversidade chamada coronavírus e talvez nunca, nenhum de nós pensou em passar por tudo isso, portanto é momento de união e dedicação no combate dessa pandemia”.

“A Prefeitura e os seus servidores estão fazendo tudo o que é possível nesta batalha, mas eu não tenho dúvida que sem Deus, nós não venceremos essa guerra. Por isso, junte-se a nós no próximo 1º de maio em jejum e oração a Deus por nós e pela nossa cidade”, finalizou.