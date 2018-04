Prefeito de Osasco destaca uso da tecnologia na Saúde durante congresso em SP

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou, na segunda-feira, 16, no Expo Center Norte, em São Paulo, da abertura do Congresso Smart City Business América Congress, o mais importante evento sobre o ecossistema de Cidades Inteligentes da América Latina. Ele falou sobre o tema Saúde, no painel Gestão Municipal de Impacto (GMI), promovido pelo Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste).

Publicidade

Lins destacou o uso da tecnologia em Osasco como forma de agilizar atendimentos e otimizar investimentos na área da saúde. “Com o uso dessas ferramentas, conseguimos saber em tempo real o que é preciso fazer. Assim, economizamos recursos por conta da agilidade nos serviços. Estamos investindo pesado no atendimento primário em nossas unidades de Saúde, porque dessa forma a gente consegue evitar o agravamento dos quadros clínicos, o que evita a sobrecarga nos serviços de emergência e ajuda a reduzir custos”, analisou.

O evento, que discute a inovação como ferramenta para melhorar a qualidade de vida das pessoas, sobretudo por meio do uso de novas tecnologias, visa estimular o debate sobre o desenvolvimento e propagação de cidades inteligentes ao redor do mundo, especialmente naquelas em que o volume populacional é maior.

No local foram montados estandes de exposição para que as empresas possam apresentar projetos inovadores e tecnologias avançadas, capazes de transformar as cidades com a chamada Internet das Coisas (IOT, Internet of Things, em inglês). Participam do encontro líderes dos setores público e privado.