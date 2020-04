Prefeito de Osasco estuda volta gradativa de algumas atividades no município

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira (8), que analisa a volta gradativa de algumas atividades que foram interrompidas pelo decreto da quarentena contra a disseminação do novo coronavírus (covid-19).

“Estamos estudado medidas gradativas de reforço do comércio e de muitas áreas significativas para a nossa cidade. A gente programa o retorno de algumas atividades, desde que consigam atender as recomendações do Ministério da Saúde”, afirmou Lins em transmissão ao vivo via Facebook.

O prefeito esteve reunido com o comitê de gestão de crise de combate ao coronavírus e declarou ainda que deve começar a próxima semana com “boas notícias” para autônomos e empreendedores do município.

“Aos autônomos e empreendedores, a gente entende que precisam gerar renda para sustentar as suas famílias. As pessoas estão ansiosas para voltar a trabalhar, principalmente as que não são do grupo de risco”, disse Lins.

