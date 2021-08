Prefeito defende que mulher tenha arma de fogo para se defender de violência doméstica

O prefeito de Santana de Parnaíba, Marcos Tonho (PSDB), causou polêmica nas redes sociais ao defender que mulheres tenham armas de fogo para se defender da violência doméstica.

publicidade

Ele compartilhou neste domingo (1º) uma imagem na qual aparece uma mulher apontando uma arma e a mensagem: “Essa é a medida protetiva que toda mulher deveria ter!”. O prefeito de Santana de Parnaíba declarou: “eu concordo, e você?”.

A postagem de Marcos Tonho teve centenas de comentários, críticos e a favor de que mulheres se armem.

publicidade

“Alguém avisa que precisa ter Delegacia da Mulher 24h, e aberta aos fins de semana; que nós precisamos de políticas públicas efetivas especificamente para nós; que lugar de malandro que bate em mulher é na cadeia; que mulheres vítimas desses canalhas precisam de abrigo, mesmo que seja provisório; que essas mulheres precisam de qualificação e trabalho, já que muitas acabam se sujeitando a violência por não ter onde morar ou como se sustentar”, comentou uma das críticas à ideia.

Entre as defensoras, há comentários como: “Concordo, não só às mulheres, mas todo mundo do bem” e “a única [medida protetiva] que funciona”.

publicidade

Já outra crítica à ideia ressaltou: “Não concordo, a mulher não vai ter coragem e vai morrer com a própria arma. Psicopata não tem medo nenhum de armas. Sem falar no perigo para uma criança. Uma amiga morreu na infância por causa de uma arma em cima do guarda roupa”.