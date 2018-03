Prefeito do Embu das Artes pede afastamento e UOL diz que ele fugiu para o Paraguai

Segundo uma matéria publicada no site UOL, o Prefeito do Embu das Artes, Ney Santos, teria fugido do país na última sexta-feira (2) em uma aeronave clandestina em direção ao Paraguai. O prefeito solicitou afastamento que aprovado pela Câmara Municipal, por 11 votos a quatro.

Ney Santos ficará afastado por tempo indeterminado, alegando o pedido de afastamento por motivos particulares. A notícia coincide com a realização do julgamento, nesta-terça-feira, da liminar que o manteve no cargo de prefeito desde o início do mandato.

Em nota publicada pelo Secretário de Tecnologia e Comunicação, Jones Donizette, assinando como assessoria de imprensa, na página oficial do prefeito no Facebook, é dito que: “O portal UOL de notícias conhecido por disseminar matérias favoráveis ao partido dos trabalhadores, subiu um FAKE NEWS sobre uma possível fuga do Prefeito Ney Santos ao Paraguai. Acabei de falar com o advogado do prefeito licenciado Ney Santos, ele está neste momento em São Paulo em reunião com seus advogados, estudando a possibilidade de acompanhar o julgamento em Brasilia juntamente com os advogados que estão atuando no caso. Lamentamos o fato de um meio de comunicação desta envergadura ser utilizado com fins políticos, afim de tentar influenciar o julgamento do processo”.

Em dezembro 2016, a Justiça decretou a prisão de Ney Santos depois de aceitar a denúncia do Ministério Público, que mostrava existir ligações entre o prefeito e o crime organizado e o tráfico de drogas. Em janeiro, Ney não apareceu para tomar posse, assumindo o cargo apenas em fevereiro depois de uma liminar na justiça suspender o pedido de prisão.