Prefeito fiscaliza recapeamento na Vila Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), acompanhou, na quarta-feira (4), as obras de recapeamento da Rua Adolpho Bozzi, na Vila Osasco.

O recapeamento da rua integra o programa “Asfalto Novo”, que atenderá 100 km de vias em Osasco e que consiste no serviço de fresagem do pavimento, com a remoção da capa asfáltica atual e a execução de um novo revestimento asfáltico. A nova camada de asfalto tem 7 cm, para provocar menos impacto do trânsito no local, além de garantir melhor funcionalidade da via, mais qualidade e maior durabilidade da nova pavimentação.

O programa teve início em 19/2 dentro da programação de aniversário de 56 anos de emancipação político-administrativa da cidade.