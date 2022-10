Prefeito Igor Soares parabeniza Bruna Furlan e Renata Abreu pela vitória

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), usou as redes sociais, na noite deste domingo (2), para parabenizar Renata Abreu e Bruna Furlan (PSDB) pela vitória nas eleições à deputada federal e estadual, respectivamente.

publicidade

Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, foi reeleita para o seu terceiro mandato na Câmara dos Deputados com 180.247 votos.

Já Bruna Furlan, que decidiu trocar a Câmara dos Deputados pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), foi eleita com 195.436 votos; sendo a mais votada na região.

publicidade

“Nossa cidade continua contando com vocês duas”, escreveu o prefeito. “Obrigado à população de Itapevi pela confiança novamente depositada nelas. Com certeza, vou trabalhar e cobrar muito para que cada voto seja retribuído com mais conquistas para nossa cidade”, completou.