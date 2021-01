Prefeito Rogério Lins anuncia novos secretários em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou, nesta sexta-feira (1°), o seu novo secretariado, em cerimônia realizada no Paço Municipal. Ele esteve acompanhado da primeira-dama, Aline Lins, da vice-prefeita, Ana Maria Rossi (Podemos), e do ex-prefeito Francisco Rossi.

publicidade

Para a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda foi nomeado Gelso Lima. Pedro Sotero deixa a Secretaria de Finanças e passa a comandar a pasta da Habitação. O Coronel José Virgolino permanece na Secretaria de Segurança e Controle Urbano. Thiago Silva continua na pasta de Comunicação.

Eder Máximo, que estava na secretaria da Cultura, assume a pasta de Planejamento e Gestão. Márcio Bitencourt, que estava na Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, assume a pasta de Cultura. Sérgio Di Nizo permanece na secretaria de Governo. Rodolfo Rodrigues Cara permanece à frente da Esporte, Recreação e Lazer, e Cláudio Piteri assume a secretaria de Assistência Social.

publicidade

A Secretaria de Educação continua com José Toste Borges. Fernando Machado permanece na pasta da Saúde, e José Carlos Vido assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A Secretaria de Finanças será comandada por Bruno Mancini. Fábio Grossi ficará à frente da pasta de Meio Ambiente, e Waldyr Ribeiro Filho da Secretaria de Obras. Lau Alencar continua na Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.

A Secretaria de Administração será comandada por Cláudio Monteiro. Já o gabinete do prefeito e vice-prefeita ficará sob o comando de Jorge Luís Cantagessi de Souza. Jeanette Massa assume a Procuradoria Geral do Município, e Cíntia Mendes fica à frente da Controladoria Geral.

publicidade

Também foram nomeados Meire Regina Hernandes para a Secretaria Executiva de Compras e Licitações; Vitória Silvestre para Secretaria Executiva da Infância e Juventude; Salomão Júnior para a pasta da Pessoa com Deficiência; Amanda Mariana França para a Secretaria Executiva da Promoção e Igualdade Racial; e Mônica Veloso será a secretária executiva de Política para Mulheres e Equidade de Gênero.

Em seu discurso durante a cerimônia, o prefeito Rogério Lins manteve o tom dado na Câmara de Osasco, agradecendo ao voto de confiança que teve dos osasquenses. “Quero falar de esperança. Quero falar de sentimentos. Ser prefeito não é uma tarefa fácil, mas quando a gente crê em Deus, tem a família ao lado, uma equipe disposta e comprometida, a caminhada fica mais fácil”.

Hasteamento das bandeiras e homenagens

Antes de anunciar o seu novo secretariado, o Lins participou do hasteamento das bandeiras do Brasil, do estado e de Osasco em frente à Prefeitura. Ele recebeu ainda homenagens, com a incorporação das bandeiras, pela Guarda de Honra da Guarda Civil Municipal de Osasco, composta pelas GCMs Noêmia, Rossin e A. Fernandes, e por uma tropa de guardas municipais que prestaram continência em nome da corporação.

…

Leia também: Rogério Lins toma posse e diz que próximo mandato será focado nas famílias de Osasco