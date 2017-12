Prefeito Rogério Lins anuncia o pagamento de milhares de rescisões

Nesta sexta-feira, 15, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), sancionou o Projeto de Lei que amplia a Licença Maternidade de 120 para 180 dias, para as servidoras públicas. Em seu discurso, Lins aproveitou para falar sobre os pagamentos da segunda parcela do 13º e que no próximo 22 será pago o salário de todos os colaboradores. Ele salientou que, ainda esse ano, milhares de rescisões serão pagas (mesmo as atrasadas), mas não declarou a quantidade exata.

Em sessão da Câmara Municipal esta semana, o líder do prefeito, vereador Ribamar Silva (PRP), afirmou que serão pagas 2 mil rescisões de funcionários demitidos ou que tiveram os contratos encerrados na gestão anterior.

Além disso, o prefeito falou sobre a aprovação do Plano de Carreira da Guarda Civil Municipal, sobre a abertura Centro de Operações Integradas (COI) e sobre o concurso público que está dobrando o efetivo da Guarda. “Teremos um policiamento mais valorizado, porque temos um plano de carreira enviado para a Câmara Municipal e aprovado pelos vereadores”, diz o prefeito.

Rogério Lins também aproveitou o momento para falar de um projeto de lei que está em tramitação na Câmara, que equipara hora paga dos médicos diaristas e plantonistas, fazendo que o salário inicial dos médicos seja muito melhor. Ele ainda fala sobre a possibilidade de um novo concurso público para esta área e como a adesão seria ainda maior.

O prefeito também pontuou a atuação na área da educação comento sobre o envio do um Projeto à Câmara Municipal para aprovação do abono salarial para os professores.

“É a cidade avançando no reconhecimento dos nossos servidores e certamente isso vai ter muitos fatores positivos no atendimento para nossa população então é motivo de muita comemoração e obviamente quero dividir isso com vocês” finalizou o prefeito.

Confira o discurso do prefeito: