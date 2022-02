Prefeito Rogério Lins faz visita surpresa a PS Santo Antônio, em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), visitou o Pronto-Socorro do Jardim Santo Antônio, na noite desta segunda-feira (7). A visita, no entanto, ocorreu sem que os funcionários da unidade fossem avisados para que o prefeito pudesse checar o andamento dos trabalhos.

“Conversei com pacientes e acompanhantes para verificar o tempo de espera e a qualidade do atendimento. Faremos isso em todas as nossas unidades em dias e horários alternados, para fiscalizarmos e melhorarmos o atendimento”, declarou Rogério Lins.

