Prefeito Rogério Lins passa a dar expediente em secretarias; Saúde é a primeira

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), vai passar a dar expediente nas secretarias municipais para detectar possíveis falhas e avaliar soluções para melhorar o atendimento. A iniciativa deve começar nesta terça-feira, 7, na Secretaria de Saúde, onde, durante uma semana, Rogério Lins vai fazer meio expediente.

Na sequência, ação semelhante será realizada na Secretaria de Educação, depois Segurança e assim por diante. O objetivo, declarou o prefeito, é “otimizar resultados e direcionar com muito afinco as ações do governo”.

O secretário de Saúde, José Carlos Vido, falou sobre a expectativa de trabalhar diretamente com o prefeito nos próximos dias: “Isso é muito bom, uma inovação. A presença do prefeito, vendo, durante uma semana os problemas que nós enfrentamos, o andamento dos processos, da burocracia, com certeza, vai dar um empurrão significativo, muitas coisas vão acontecer. Vou aproveitar bem a presença dele lá durante uma semana para tirar vários problemas da frente”.