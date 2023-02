Prefeito Rogério Lins pede apoio de Tarcísio para combater enchentes

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), pediu apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no combate às enchentes na região central e nos bairros KM 21, KM 18 e Quitaúna, que foram afetados com as fortes chuvas da última terça-feira (7).

“Ao telefone com o governador, pedimos apoio em obras de infraestrutura no limite com Carapicuíba, que tem trazido problemas aos bairros do entorno [em períodos de chuva]”, escreveu o prefeito Rogério Lins na noite desta quarta (8), nas redes sociais.

De acordo com Lins, foram aprovados R$ 70 milhões para que o município dê continuidade nas obras de drenagem e inicie novos projetos de combate às enchentes nas regiões mais afetadas. “Terça-feira foi um dia difícil, chuvas de 10 dias consecutivos caíram em menos de 3 horas em Osasco. Mas assim como vencemos o desafio do Rochdale, venceremos nessas regiões também”, completou.

Rogério Lins informou ainda que aprovou o oferecimento de auxílio de até 11 salários mínimos para as famílias afetadas com o temporal de terça.