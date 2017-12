Prefeito Rogério Lins revitaliza área de lazer na zona Sul

Mais um espaço verde foi restaurado na cidade. Trata-se da área de lazer João Mendonça, no Jardim Sindona, zona Sul, que recebeu serviços de limpeza, poda de árvores, implantação de academia ao ar livre e substituição de luminárias queimadas.

Publicidade

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), participou da entrega da revitalização da área e homenagem à família Mendonça no sábado, 9, ao lado do vereador Toniolo e do secretário de Relações Institucionais, Gelso de Lima. A ação atende também o pedido dos moradores da região que estiveram presentes ao evento.

O local recebeu a denominação Área de Lazer João Mendonça de Oliveira, em homenagem “in memorian” ao morador, membro da família tradicional do bairro, que ajudou por muitos anos a preservar a área com o plantio de árvores para evitar a degradação do espaço.

Lins frisou que a Prefeitura está revitalizando as áreas verdes da cidade para atender a população e oferecer mais opções de lazer para as famílias.

“Vamos deixar a cidade mais bonita, valorizando os espaços verdes e proporcionando mais segurança com a troca de luminárias, além da implantação das academias ao ar livre. Esta é a nossa homenagem à família Mendonça que muito contribuiu para a preservação desta área”, disse.

Durante toda a tarde a comunidade contou com grupos de samba, pagode e cantores sertanejos, além de balão pula-pula para as crianças, entre outras atividades.