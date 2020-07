Prefeito vai entrar na Justiça contra homem que espalhou “fake news” sobre atendimento na Saúde em Santana de Parnaíba

O prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar (PSDB), anunciou que vai acionar judicialmente um homem que gravou um vídeo que viralizou entre moradores da cidade dizendo que, contaminado pela covid-19, não conseguiu atendimento na rede municipal e teve de ser internado no Hospital Regional de Osasco.

De acordo com a Prefeitura, a família do homem não quis que ele fosse atendido no município. Em um áudio, uma mulher que seria a esposa do paciente, diz que o tratamento a ele foi oferecido em Santana de Parnaíba, mas eles preferiram buscar atendimento em Osasco.

“Eu não posso aceitar o desrespeito e a desvalorização aos nossos profissionais da Saúde e todo o trabalho feito em nossa cidade. Essa pessoa que fez o ‘fake news’, e quem está se aproveitando disso eleitoralmente, vai responder civil e criminalmente pelos seus atos nos termos da lei”, afirmou Elvis Cezar em vídeo compartilhado nas redes sociais nesta terça-feira (7) – assista abaixo.