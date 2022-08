Prefeitos da região se reúnem para votar orçamento do Cioeste para o exercício de 2023

Foi realizada na manhã dessa segunda-feira (08) a assembleia de prefeitos das cidades que compõem o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo). Na ocasião, foram votados e aprovados o orçamento do Consórcio para o exercício de 2023 e da Casa Abrigo, que conta agora com São Roque e Vargem Grande Paulista.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, que também é presidente do Cioeste esteve no encontro, que reuniu também os prefeitos de Carapicuíba, Marcos Neves; de Jandira, Henri Sato; e de Vargem Grande, Josué Ramos.

Durante a assembleia, Rogério Lins sugeriu a possibilidade de uma parceria entre o Consórcio e o Instituto Avon para acolher mulheres em situação de violência doméstica, por meio do “Programa Acolhe”.

O programa que já é uma realidade em Osasco prevê, sem custos para as cidades, hospedagem e alimentação para mulher com até três acompanhantes (dependentes) de qualquer idade e sexo, sendo um serviço protetivo, de caráter sigiloso, para garantir a segurança das mulheres. Abrange mulheres que são vítimas de toda forma de violência, seja física, psicológica, patrimonial, sexual e moral.

Na ocasião, o secretário executivo, Jorge Lapas, propôs ainda uma reunião com o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Fernando Chucre, para discutir por meio do Cioeste, a regulação de resíduos sólidos. A ideia é organizar uma Comissão em conjunto com representantes do Estado, que possa orientar e apresentar um planejamento sobre o destino do lixo.