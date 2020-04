Prefeitos de Osasco, Barueri e região apelam também à fé na luta contra o coronavírus

Em tempos de quarentena pela pandemia do novo coronavírus (covid-19), uma corrente de fé tem se espalhado entre as famílias e, principalmente, nas redes sociais. Na região, os prefeitos Rogério Lins, Rubens Furlan, Elvis Cezar e Marcos Neves têm demonstrado que acreditam no poder da fé para ajudar no combate à doença.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, tem falado sobre sua fé durante as transmissões ao vivo que tem feito diariamente. “É momento de ação, mas também de oração. É momento de unirmos a nossa fé e acreditar que vamos sair dessa. Não há tempestade que dure para sempre”.

A primeira-dama de Osasco, Aline Lins, postou um vídeo nas redes sociais, na terça-feira (31), para pedir que seus seguidores continuassem fazendo a sua parte, respeitando a quarentena, e se unissem por meio da fé. “Nesse momento tão delicado que estamos passando não só na nossa cidade, mas em todo o mundo, o momento é de cuidado, de empatia e amor ao próximo. Vamos todos jejuar independente de sua crença para que esse vírus pare de se espalhar. A fé é o que move o mundo”, escreveu na legenda do vídeo.

O prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar, transmitiu ao vivo, via Facebook, na segunda-feira, uma intercessão que fez a Deus ao lado de sua família. O vídeo gerou repercussão entre os seguidores, que deixaram mensagens de concordância. “Amém… Vamos passar essa fase”, escreveu uma seguidora. “Deus está no controle e não deixará que mal algum chegue à nossa casa”, disse outro seguidor.

Como não há vacinas que tenham eficácia comprovada contra o coronavírus, muitos têm buscado conforto por meio da fé, como o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves. “Temos que estar atentos contra esse vírus invisível porque ainda não existe remédio para ele, o único remédio são as nossas orações. Que a gente possa continuar orando todos os dias para nos proteger e proteger a nossa família”, disse o prefeito em vídeo publicado no Facebook.

Rubens Furlan, prefeito de Barueri, também reforça sua crença nos vídeos que tem postado sobre o coronavírus. “Que Deus dê força para todos nós, que dê saúde aos nossos profissionais e que ampare o nosso povo nesse momento tão difícil”.