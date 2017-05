A Prefeitura de Carapicuíba abriu processo seletivo para 60 vagas de bolsas no Programa Emergencial de Auxílio Desemprego. O valor da bolsa auxílio é R$ 724 mensais.

As inscrições vão de 10 a 16 de maio, das 9h às 15h, na Prefeitura: avenida Presidente Vargas, 280, Vila Caldas. Um dos requisitos para concorrer é morar em Carapicuíba há pelo menos dois anos. É preciso apresentar documentos como RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

As oportunidades são remanescentes de seletiva realizada no início do ano.

Mais informações neste link ou pelo telefone 4164-5500.