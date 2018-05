Prefeitura anuncia mudança de endereço dos gabinetes do prefeito e do vice e de 6 secretarias

Prefeitura anuncia mudança de endereço dos gabinetes do prefeito e do vice...

A Prefeitura de Itapevi vai transferir os gabinetes do prefeito e vice-prefeito, seis secretarias municipais, um departamento e o setor administrativo do Acolher – Fundo Social de Solidariedade para novo prédio localizado na Rua Agostinho Ferreira Campos, 675, Vila Nova Itapevi.

Publicidade

A mudança será gradual e começa no dia 28 de maio, com conclusão prevista para a segunda quinzena de junho. Com ela, a administração municipal devolverá dois imóveis, antigos, sem acessibilidade e sem AVCB que custam R$ 61.969,45 mensal em alugueis.

O novo imóvel custará à administração R$ 62 mil mês, porém, será possível concentrar maior número de serviços oferecidos e instalações modernas, garantindo facilidade e conforto à população e agilidade nos trâmites internos, além de economia com transporte, telefonia, internet e outros.

“O local da nova prefeitura atende todas as exigências de acessibilidade e segurança. Além disso, queremos dinamizar os processos internos”, diz o prefeito Igor Soares.

—–

LEIA TAMBÉM

200 vagas em Osasco, Itapevi e região: universidade virtual gratuita abre inscrições para vestibular

Ellen Rocche: de Itapevi para a Ilha de Caras

Itapevi terá 10 praças com Wi-Fi gratuito até 2019

—–

Publicidade

Segundo ele, a mudança integra um programa de reestruturação física e administrativa do governo municipal, que resultará na valorização do servidor público e na garantia de melhores serviços prestados à população.

O edifício abrigará os gabinetes do prefeito e vice-prefeito, as secretarias de Governo, Planejamento, Suprimentos e Patrimônio, Justiça, Desenvolvimento Urbano e Habitação, Infraestrutura e Serviços Urbanos (parcial), o Departamento de Comunicação e o setor administrativo do Acolher – Fundo Social de Solidariedade de Itapevi.

O novo prédio

O novo prédio tem área construída de 3.146,45 m². São cinco pavimentos, térreo e subsolo com garagem para veículos. O edifício tem ainda elevador, rampas de acessibilidade, salas de reunião, balcões de atendimento ao público, refeitórios e varandas.

Museu

O atual Paço Municipal, na Rua Joaquim Nunes, 65, Centro, de propriedade da Prefeitura, será transformado em museu. Itapevi é a única cidade da Região Oeste Metropolitana que ainda não tem um equipamento desta natureza. A previsão é de que as obras sejam iniciadas em 2019.