Prefeitura assina convênio de R$ 300 mil para recuperação de vias em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi firmou um convênio de R$ 300 mil com o Governo do Estado de São Paulo. Os recursos serão destinados à recuperação de diversas vias no município. O documento foi assinado pelo vice-prefeito Marcos Godoy, o Teco, nesta quinta-feira (28) no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

“Nossa parceria com o Governo do Estado tem rendido ótimos frutos”, diz o prefeito Igor Soares. “Juntos podemos mais: esse é e sempre será o nosso lema em benefício da população de Itapevi”, afirma o vice Teco.

O acordo estipula intervenções em quatro vias da cidade: Rua Rafael Barranco, no trecho entre a Leda Pantalena e a Arnaldo Cordeiro das Neves, bem como sua alça de acesso; Rua Eduarda Rios, entre a Rafael Barranco e a Arnaldo Cordeiro das Neves; e a Rua São João da Boa Vista, entre a Rafael Barranco e a alça da via.

Os trabalhos incluem fresagem, recapeamento asfáltico e sinalização. As obras serão executadas pela Prefeitura, sob supervisão do governo estadual. O prazo de vigência do convênio é de 720 dias a partir da data de assinatura. Os recursos são fruto de uma emenda do deputado estadual Carlos Cezar (PSB).

“É uma agenda positiva”, afirma o governador Geraldo Alckmin. “Nós precisamos defender o erário público para investir mais, para poder responder a sociedade que paga seus impostos”, comenta.

Esse não foi o primeiro convênio firmado pela Prefeitura com o Governo do Estado. Em novembro, o Fumefi (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento) formalizou um repasse de R$ 1,5 milhão para a administração municipal.

Os recursos servirão para recuperar a Praça Carlos de Castro e da Avenida Feres Nacif Chaluppe, no trecho entre o espaço público e a rotatória da Cohab. A previsão de início das obras é para o primeiro semestre de 2018 e a conclusão para o segundo semestre do mesmo ano.