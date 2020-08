Prefeitura começa canalização de último trecho do córrego Cadaval em Carapicuíba

Nessa semana, a Prefeitura de Carapicuíba, em conjunto com a Sabesp e o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), deu início às obras de canalização o último trecho do córrego do Cadaval. A região vai ganhar ainda uma marginal, com quatro pistas, canteiro central e calçadas.

A canalização envolve um sistema de microdrenagem composto por guias, sarjetas, pavimentação e interligação das galerias secundárias que já existem no local. Na mesma área, a Sabesp implantará ainda um coletor tronco.

Esse trecho do córrego tem 890 metros, entre a rua Europa e a Estrada Ernestina Vieira, e as obras serão executadas em duas etapas: a primeira será feita no de 107 metros, entre as ruas Europa e a avenida Avelino Antonio da Silva. Já os outros 783 metros do córrego serão canalizados na segunda etapa, com início na avenida Avelino Antonio da Silva até a Estrada Ernestina Vieira.

“Além de urbanizar toda a área, essa obra permitirá a conclusão do sistema viário, ligando as regiões norte e sul. E reduz muito a possibilidade de inundação”, afirma o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves.

A canalização desse trecho beneficia diretamente os moradores da Vila Silviania, Jardim dos Manacás, Vila Capriotti e Jardim Leopoldina. Já a implantação do tratamento de esgoto atende mais de 50 mil moradores, segundo a adminstração municipal.