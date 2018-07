Prefeitura de Barueri entrega UBS do Jardim Tupan no sábado (4)

A Prefeitura de Barueri entrega em breve a UBS do Jardim Tupan (Bairro Silveira). A unidade entra em pleno funcionamento na segunda-feira (dia 6 de agosto), mas já abre suas portas no próximo sábado (dia 4) para a comunidade local conhecer as instalações e por ocasião do Dia D de vacinação contra sarampo e poliomielite.

A Unidade Básica de Saúde “Edini Cavalcante Consoli” fica na rua João Cabral de Melo Neto, perto do Ginásio de Esportes José Momi. O prédio ocupa terreno de 2.667,85 metros quadrados. Tem 2.800 metros quadrados de área construída em quatro pavimentos (subsolo, térreo, primeiro e segundo andares).

O subsolo tem estacionamento; no piso térreo, recepção, salas de vacina, coleta, curativo, medicação e consultórios. O primeiro é voltado para o atendimento no espaço para consultórios de pediatria, ginecologia e obstetrícia. O último pavimento, o segundo, será reservado para administração da UBS e outros consultórios, incluindo atendimento de odontologia.

Ampliação da rede

Com a nova unidade do Tupan, a cidade passa a ter 17 UBSs em funcionamento. A Prefeitura também constrói unidades no Vale do Sol, Engenho Novo e Jardim Maria Helena.

Além disso, o município está com obras de implantação de Pronto-Socorro no Jardim Paulista e no Jardim Mutinga, Centro de Diagnósticos e Centro de Hemodiálise – ambos na Vila Porto, e projeta a construção do Centro de Especialidades, na região central da cidade.