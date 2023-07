Prefeitura de Barueri inicia construção da nova UBS do Belval

A Prefeitura de Barueri iniciou a construção da nova Unidade Básica de Saúde do Jardim Belval, que será na avenida Henrique Gonçalves Baptista, ao lado da Maternal Aracy Martins de Lima.

A nova unidade está sendo erguida em terreno de 4.614,82 m² e terá 2.453,74 m² de área construída com quatro pavimentos (térreo e mais três andares). O prédio está sendo construído com sistema o pré-moldado em concreto.

No pavimento térreo ficará recepção (espera), farmácia e estacionamento com 18 vagas para funcionários e 14 para o público externo.

O 1º pavimento haverá recepção, espaços para coleta de exames, curativos, vacinas, medicação, nebulização, dois consultórios e setor administrativo.

O 2º pavimento terá recepção, quatro consultórios, dois consultórios odontológicos e quatro consultórios de ginecologia.

Já o 3º e último pavimento será disponibilizado para outra recepção (espera) e 11 consultórios.

O término está previsto para setembro de 2024.

A Prefeitura de Barueri está reformando, no mesmo bairro, a UBS Hermelino Liberato Filho, na praça Senador Teotônio Vilela (foto abaixo). Enquanto as obras são realizadas, o atendimento à população é prestado de forma provisória na Arena Barueri, na rua Santos Dumont, com acesso pelo portão 14, no Jardim Belval.