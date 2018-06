Prefeitura de Barueri instala telão no Parque Municipal para jogos do Brasil na Copa

Prefeitura de Barueri instala telão no Parque Municipal para jogos do Brasil...

A Prefeitura de Barueri, por meio de uma parceria entre as Secretarias de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) e de Cultura e Turismo (Secult), vai transmitir os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo em um telão instalado no Parque Municipal Dom José.

Publicidade

O primeiro jogo do Brasil será contra a Suíça, no domingo (dia 17), às 15h. Na sexta-feira (dia 22), será a vez de a seleção enfrentar a Costa Rica a partir das 9h; e na quarta (dia 27), a bola rola contra a Sérvia, às 15h.

O Parque Municipal de Barueri fica na Rua Ângela Mirella, 500, Vila Porto (Boa Vista) e a entrada é franca.