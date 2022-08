Prefeitura de Barueri libera faixa de via em duplicação na Aldeia

A Secretaria de Obras e a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb) de Barueri liberaram uma das faixas da avenida João Batista Soares (margeando o Rio Tietê), sentido Aldeia, via que está sendo alargada e duplicada.

A pista com destino Centro e Vila Boa Vista já estava operando normalmente.

As obras têm 90% dos serviços prontos e deve ser entregue neste semestre.

O trecho liberado faz conexão com a rua Saburo Sumiya, que também está sendo alargada e duplicada.

As obras da avenida João Batista Soares estendem-se da avenida Arnaldo Rodrigues Bittencourt, onde será construída uma ponte para ligação direta à Aldeia e Vila Porto, até a rua Rio Paraná, com extensão de 520 metros.

A pista passa a ter uma largura de sete metros em cada sentido, com canteiro central iluminado e passeio de concreto com dois metros de cada lado. Já a rua Saburo Sumiya somará 10,5 metros com 480 metros de comprimento.