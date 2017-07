Prefeitura de Barueri nega projeto de criar praia artificial

A Prefeitura de Barueri emitiu nota oficial negando que esteja em andamento um projeto para a construção de uma praia artificial, ao estilo do Piscinão de Ramos, no Rio de Janeiro, como foi divulgado em sites e jornais.

“O projeto de parque balneário foi apresentado à Prefeitura e descartado em função do alto custo. O plano do governo municipal para a área, que terá tratamento de água, é transformá-la em centro de preservação ambiental, com opções de lazer nos moldes dos demais parques já existentes no município e com atividades voltadas à educação ambiental”, diz a administração municipal.

Reportagem do Estadão, havia afirmado que um “ambicioso projeto recém-anunciado pela prefeitura de Barueri, na Grande São Paulo, prevê a construção de um parque de 170 mil m², com um piscinão para até 50 mil banhistas por dia e um museu da água”. O projeto é orçado em quase R$ 50 milhões.