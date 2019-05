Prefeitura de Barueri planeja concluir 60 obras viárias até 2020

Até 2020, a Prefeitura de Barueri planeja a conclusão de 60 obras viárias. “O setor viário é um dos mais beneficiados com a realização de projetos que visam aumentar a fluidez e a segurança de condutores automotivos, ciclistas e pedestres”, diz a administração municipal.

No mês passado, foram finalizadas duas obras de remodelação viária, sendo uma com alargamento de pista em trecho da avenida Dr. Dib Sauaia Neto, em Alphaville. A outra é na Estrada dos Romeiros, no bairro Cruz Preta. Desde 2017, foram entregues mais de 30 obras viárias na cidade.

Foram concluídas ainda obras de alargamento da Via Parque, em Alphaville, da rua da Prata (Bairro Boa Vista), rua Tâmisa, no Vale do Sol, e da avenida Paiol Velho, no Tamboré.

No Parque Imperial, destaca-se a construção do viaduto com alargamento da avenida João Rodrigues Nunes e da rua Chico Mendes. O viaduto já foi liberado parcialmente. Tem 180 metros de extensão, 10,5 metros de largura, duas faixas de rolamento e passagem para pedestres.

Em Alphaville / Tamboré, com entrega prevista para os próximos meses, está em construção o viaduto sobre a alameda Araguaia. Poderá ser usado para o tráfego de veículos pesados, tem formato de “S” e soma 7,30 metros de largura, com extensão total de 680 metros.

Duplicação

O Jardim Reginalice e Bairro dos Altos estão recebendo obras de alargamento com readequação de dois trechos viários da estrada Dr. Cícero Borges de Morais. Um deles envolve desde a rotatória Rotary Clube até as imediações da rua Titicaca.

A outra parte da obra estende-se até a Estrada das Acácias, via que se interliga com a estrada das Rosas, no Jardim Flórida. O término está previsto para o segundo semestre de 2019.

Recapeamento

Além de construção, alargamento, duplicação e remodelação viária, a Prefeitura tem investido em obras de recapeamento em vias de maior movimentação ou que, realmente, precisam de reparos. Ao todo, o projeto prevê a soma de 80 mil metros lineares de asfalto novo em Barueri.