Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para escola de esportes

Na próxima segunda-feira (23), a Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para turmas de futsal, ginástica funcional e zumba. As atividades serão no Ginásio de Esportes Francisco Pereira de Lacerda, na rua Nova Prata, 291, no Ariston.

publicidade

O futsal é para crianças de 6 a 12 anos; a zumba para jovens a partir de 15 anos; e a ginástica funcional para pessoas a partir de 16 anos.

As inscrições podem ser feitas no próprio Ginásio de Esportes, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, mediante apresentação de RG, CPF, declaração escolar e comprovante de residência.

publicidade