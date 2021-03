Prefeitura de Carapicuíba alerta para golpe do auxílio gás

Nesta quinta-feira (4), a Prefeitura de Carapicuíba alertou a população sobre uma informação falsa que tem circulado em grupos no WhatsApp: golpistas estão usando o aplicativo de mensagem para conseguir dados e informações pessoais, alegando que a Prefeitura está realizando cadastro para o pagamento de um suposto auxílio gás.

O benefício, no entanto, não existe e as informações são inverídicas. “Como medida de segurança, orientamos nossa população que não clique em links duvidosos, não forneça dados pessoais e não compartilhe o link com outros contatos. Todos os programas, benefícios e ações são divulgados nos canais oficiais da Prefeitura de Carapicuíba”, afirmou a administração municipal.