Prefeitura de Carapicuíba anuncia serviço de testagem rápida de coronavírus nas UBSs

Com a desativação do Centro de Testagem do Coronavírus no Terminal da EMTU de Carapicuíba a partir dessa sexta-feira (1°), a Prefeitura de Carapicuíba anuncia que a partir dessa segunda-feira (4), as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município estarão realizando o teste rápido para a covid na população.

Apenas a USF Natércio, Vila Helena e Ana Estela não farão os exames. Os testes poderão ser feitos de segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas nas UBSs de Carapicuíba. É necessário apresentar RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.