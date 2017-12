Prefeitura de Carapicuíba faz operações de limpeza em diversos bairros da cidade

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, trabalhou em mais de cinco bairros na última semana. Buscando melhorar a cidade, foram feitas operações de cata-treco, retirada de entulho, limpezas de bocas de lobo e ruas, além das instalações de tubos para fluxo do escoamento das águas.

Publicidade

No bairro Ariston, entre a avenida Comendador Dante Carraro e a Marginal do CSU, as equipes realizaram a reurbanização do local.

Do programa Meu Bairro Melhor, a operação cata-treco passou pelo Parque Jandaia, pela estrada do Jacarandá, no bairro de Altos de Santa Lúcia e outras localidades. Mais de cinco caminhões saíram cheios de móveis velhos, madeiras e entulhos.

Na Rua Ipê, no Jardim Rosa Maria, foi dado início às obras para o novo sistema de drenagem e captação de águas pluviais. Ações de prevenção e combate a enchentes também foram executadas na Avenida Deputado Emílio Carlos, Jardim Angélica e outros locais.

O trecho entre a Avenida São Camilo, entrada do bairro Santa Lúcia, até a divisa com a cidade de Cotia, recebeu a limpeza e caiação das guias da via.