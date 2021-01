Prefeitura de Carapicuíba fez mais de 50 mil testes de covid-19

A Prefeitura de Carapicuíba informou, nesta quinta-feira (29), que mais de 50 mil testes de covid-19 já foram realizados no município desde o início da testagem em massa, em juho do ano passado.

Carapicuíba está entre as cidades que mais realiza testes de covid-19 na região, segundo a administração municipal. Além disso, são realizados testes RT-PCR, considerado o padrão ouro para detectar o vírus na fase inicial.

Nesta semana, os testes passaram a ser realizados no prédio do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), na Cohab 5, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Qualquer munícipe a partir de 12 anos pode ir ao local e realizar o teste gratuito.

Para fazer o exame, basta baixar no celular o aplicativo Dados do Bem e levar RG, cartão SUS e comprovante de endereço. Não é necessário esperar o agendamento do aplicativo ou preencher o questionário em casa.

Boletim

Até esta quarta-feira (27), Carapicuíba registra 15.134 casos confirmados da covid-19. Destes, 12.927 são de pessoas que já estão recuperadas. Até o momento, o município tem 451 mortes em decorrência da doença.

Testagem em massa para covid-19 em Carapicuíba

Local: CEO Cohab V, na Avenida Tancredo Neves, 850

Quando: de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h