Prefeitura de Carapicuíba lança pacote com mais de 30 obras para 2024/2025

Na quinta-feira (16), a Prefeitura de Carapicuíba realizou um evento para marcar o lançamento do pacote de obras 2024/2025 no CEEAC Cohab BMX, reunindo centenas de pessoas.

publicidade

Entre as obras anunciadas, destacam-se:

– Novas escolas no Jd. Tonato e Ariston;

– Revitalização da EMEF Argeu Silveira Bueno (CEEAC Cohab 5);

– UBS Jd. Tonato e adequação de outra unidade de saúde;

– Reforma da sede do Samu;

– Companhia da Polícia Militar na Aldeia;

– Campos de grama sintética nos bairros Jd. Maria Beatriz e Jd. Planalto;

– Novas áreas de lazer;

– Recapeamento asfáltico de centenas de ruas;

– 2ª fase do CEEAC Ayrton Senna, incluindo construção de piscina aquecida e coberta, e salas de arte;

– Construção de uma pista de skate coberta;

– Revitalização de 20 praças.

publicidade

O anúncio também incluiu:

– Novo Parque na região do Jardim Angélica;

– Uma obra de mobilidade que inclui um novo acesso para Barueri pela Vila Gustavo Correia, com uma via marginal ao Rio Tietê, que facilitará o trânsito para Alphaville;

– Canalização do Córrego do Chicão, conectando a Av. Antonio Faustino à Marginal do Ribeirão, além da construção de viário e bulevar;

– Urbanização da Comunidade do Veloso;

– Construção de 500 apartamentos populares, em parceria com o Governo do Estado;

– Modernização da canalização do início do Córrego Cadaval para prevenir alagamentos;

– Construção de um novo Prédio Administrativo ao lado do atual;

– Revitalização do canteiro central da Av. Deputado Emílio Carlos e da rotatória do KM 21;

– Revitalização do Calçadão do Centro, com infraestrutura elétrica subterrânea, design moderno, acessibilidade e estética urbana.