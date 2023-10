Prefeitura de Carapicuíba leva serviços públicos municipais até o Jardim Ana Estela

Na quarta-feira (11), a Prefeitura de Carapicuíba realiza a edição do mês de outubro do programa Prefeitura no Seu Bairro. Dessa vez, a ação vai beneficiar os moradores do Jardim Ana Estela.

publicidade

Das 13h às 16h30, a população terá acesso aos principais serviços da Prefeitura na Praça Josué Barbosa.

Confira os serviços gratuitos que serão oferecidos:

publicidade

Saúde

Emissão de cartão do SUS;

Vacinação contra gripe e Covid-19;

Atualização da carteirinha de vacina;

Agendamento de Mamografia;

Ouvidoria da Saúde.

Assistência Social

publicidade

Agendamento do Cadastro Único;

Acolhimento CREVIM (Centro de referência de enfrentamento à violência contra as mulheres);

Atendimento psicossocial;

Carteira do autista.

Trabalho

publicidade

Vagas de emprego;

INSS Digital;

Poupatempo (Agendamentos para emissão de RG, Título de Eleitor, Detran);

Orientação Jurídica OAB.

Meio Ambiente

Recolhimento de lixo eletrônico;

Recolhimento de tampinhas de garrafa pet;

Doação de mudas;

Informações sobre plantio e poda de árvores;

Atividades de educação ambiental.

Transporte e Trânsito