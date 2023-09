Prefeitura de Carapicuíba promove Virada Ambiental nesta sexta-feira (22)

A Prefeitura de Carapicuíba realiza nesta sexta-feira (22) a Virada Ambiental, ação coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e parceiros para comemorar o Dia da Árvore e o Dia Mundial da Limpeza.

O evento é aberto ao público e vai contar com diversas atividades educativas e sustentáveis das 9h às 13 horas, no canteiro central em frente ao condomínio Flex, localizado na Estrada do Gopiúva, 1.310 – Vila da Oportunidade.

Estão programados plantio de árvores nativas, doação de mudas, mutirão de limpeza, oficinas, base ambiental com jogos de tabuleiro gigante, entre outros. Além disso, a programação também vai contar com a campanha “De óleo na Orquídea”, que consiste na troca do óleo de cozinha usado, a partir de dois litros, por uma orquídea resgatada; recebimento de lixo eletrônico; e o projeto Polinizando, apresentando as abelhas nativas sem ferrão.

