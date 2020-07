Prefeitura de Carapicuíba vai entregar mais de 2 mil cestas básicas para famílias carentes

Na sexta-feira e no sábado, dias 10 e 11, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social, vai distribuir 2.200 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

Poderão receber a cesta munícipes inscritos até o dia 11 de abril no Cadastro Único, que tenham renda familiar mensal de até R$ 89 por pessoa e que estejam com o nome na lista. A lista de beneficiários está disponível no site da Prefeitura.

Serão cinco pontos de distribuição, sendo três Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e duas escolas municipais. O beneficiário pode retirar a cesta, das 8h às 17h, conforme o local descrito na lista. E necessário apresentar documento original com foto (RG, CNH ou carteira de trabalho), CPF e o Número de Identificação Social (NIS).

Caso o titular do benefício seja uma pessoa do grupo de risco do novo coronavírus (com mais de 60 anos ou que tenha comorbidades), um familiar pode retirar a cesta, desde que seja maior de 18 anos e apresente os documentos originais do titular.

As 2.200 cestas básicas foram doadas por empresas para a Secretaria de Assistência Social do município e serão distribuídas às famílias carentes conforme os critérios estabelecidos na Portaria n°006, de 7 de julho de 2020.