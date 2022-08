Prefeitura de Carapicuíba vai inaugurar o Ceeac neste final de semana

A Prefeitura de Carapicuíba reservou dois dias de festa para a inauguração do CEEAC (Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultur) da Cohab.

A inauguração começa no sábado (27), a partir das 18h, com show de Negritude Jr e Pagode do Zóio, entre outras atrações.

A festa continua no dia seguinte (28), a partir das 13h, com apresentação da dupla Patati Patata, além de brinquedos infláveis

e outras atrações para as crianças.

O CEEAC da Cohab (Av, Pilar do Sul, 204, Cohab) vai ter piscina coberta com aquecimento solar e fechamento do complexo com gradil, campo de grama sintética, revitalização da pista do BMX, estacionamento, espaço para eventos e escola dentro do complexo.