Prefeitura de Cotia abre inscrições para mais de 20 modalidades esportivas

A Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer de Cotia está com inscrições abertas para vagas nas modalidades de taekwondo, capoeira, kung-fu, judô, muay thai, jiu-jitsu, karatê, defesa pessoal para mulheres, ginástica artística, rítmica, estética, localizada, pilates, ritmos, ballet, zumba, danças circulares, voleibol, voleibol adaptado, futsal, futebol de campo, atletismo, condicionamento físico e basquete.

As atividades serão divididas entre o Ginásio Central, Academia Municipal de Lutas, Ginásio da Granja Viana, Centro Cultural de Caucaia do Alto e no Centro Educacional Unificado de Cotia (CEUC). As idades para participar das modalidades variam de sete a 60 anos.

Para se inscrever é preciso apresentar atestado médico (original), duas fotos 3X4, declaração de escolaridade (para menores de 18 anos), cópia do RG ou da Certidão de Nascimento, cópia do comprovante de residência e, para os menores de idade, assinatura do responsável legal.

As aulas estão previstas para iniciarem em fevereiro. Mais informações sobre horários, dias disponíveis e faixa etária para cada modalidade, basta ir até o Ginásio de Esportes Central (Rua Ouro, nº38 – Pq. Bahia) ou pelos telefones 4148-1724/4243-3173.