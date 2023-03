Prefeitura de Cotia altera trânsito na Granja Viana para teste de adequação viária

A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia realiza nos dias 20 e 24 de março um teste de adequação viária na rua José Félix de Oliveira e na avenida São Camilo, na Granja Viana.

Será implantado sentido único nas duas vias: a rua José Félix de Oliveira será mão única a partir da Rodovia Raposo Tavares sentido avenida São Camilo, e a avenida São Camilo será sentido único a partir do encontro com a José Félix de Oliveira sentido Raposo Tavares.

Segundo a Prefeitura, o teste faz parte de um estudo para melhorar o fluxo viário e tem o objetivo de avaliar se a medida dará mais fluidez ao congestionamento no período da manhã, no sentido da Raposo, e no período da tarde, no sentido bairro.

