Prefeitura de Cotia começa a enviar carnês de IPTU 2022

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria da Fazenda, iniciou o envio dos carnês do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2022. O imposto poderá ser pago em até 12 vezes (desde que cada parcela não seja inferior a R$ 50 para pessoa física e R$ 100, jurídica).

publicidade

A primeira parcela e a cota única têm vencimento no dia 20 de janeiro. O munícipe que optar por parcelar, terá o vencimento de cada parcela sempre no dia 20 de cada mês.

O contribuinte que pagar o imposto à vista terá 10% de desconto no valor do tributo e o pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária, lotéricas e Internet banking até a data do vencimento. Após o vencimento, o boleto deve ser atualizado no site da Prefeitura ou pelo aplicativo Telegram.

publicidade

A Secretaria da Fazenda informou que alguns contribuintes receberão a cobrança do imposto via Documento de Arrecadação Municipal (DAM), já que os dados do proprietário estão desatualizados e a Prefeitura utilizou apenas o número da inscrição cadastral do imóvel para enviar a cobrança. Nestes casos, o pagamento só poderá ser feito em agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Santander, além de lotéricas.

Anistia aberta em Cotia para imposto atrasado

A Secretaria da Fazenda de Cotia também está informando aos contribuintes, juntamente com o carnê do IPTU 2022, sobre pendências de anos anteriores. Para estes casos, está em aberto o prazo de anistia de juros e multas de impostos vencidos até 30 de dezembro de 2020.

publicidade

Como emitir 2ª via de impostos pelo portal e aplicativo?

O contribuinte de Cotia que não receber o carnê do IPTU 2022 antes da data de vencimento da 1ª parcela (20/01), poderá acessar o portal da Prefeitura (www.cotia.sp.gov.br) ou baixar o aplicativo “Cidadão Cotia”, disponível no Telegram, e que pode ser baixado gratuitamente pela App Store e pela Google Play Store.

Tanto no portal quanto no aplicativo, a Prefeitura disponibiliza boletos de impostos como ISS para autônomos, IPTU e Taxas de Licença e de Funcionamento.

Para baixar acessar pelo aplicativo, basta ter o Telegram no aparelho, pesquisar por “Cidadão Cotia” (sem acento), clicar no canal que irá aparecer e digitar “/” (barra). No ‘menu de opções’ basta escolher a opção desejada, como “/IPTU”, por exemplo, para emitir a segunda via do tributo. A partir daí, basta fazer o download do boleto, em PDF ou Word para efetuar o pagamento pelo código de barras, ou, se preferir, escolher a opção PicPay ou Internet Banking (Bradesco ou Banco Inter) para fazer o recolhimento da taxa.