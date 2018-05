Prefeitura de Cotia desmente boato de aumento da passagem para R$ 5,15

Em nota em sua pagina oficial no Facebook, a Prefeitura de Cotia desmentiu boato espalhado desde a semana passada de que a passagem de ônibus no município vá aumentar para R$ 5,15.

Publicidade

“Não queremos que você seja enganado com Fake News. Notícias falsas causam tumulto e mal-estar entre as pessoas, além de serem ILEGAIS e passíveis de ações jurídicas”, diz a administração municipal.

Confira a íntegra da nota oficial da Prefeitura de Cotia sobre o falso boato do aumento da passagem:

INFORMAÇÃO OFICIAL É ENCONTRADA EM PÁGINA OFICIAL. 😉

Nosso compromisso é com você! E não queremos que você seja enganado com Fake News. Notícias falsas causam tumulto e mal-estar entre as pessoas, além de serem ILEGAIS e passíveis de ações jurídicas. Não confie – e sempre desconfie – de páginas não oficiais, por isso a nossa campanha “VEJA SE É VERDADE ANTES DE COMPARTILHAR. CUIDADO COM BOATOS”. Sempre que temos alguma novidade postamos aqui! Não acredite em quer DESCREDIBILIZAR nosso trabalho. Vamos manter vocês sempre informados com jornalistas competentes e comprometidos com a profissão.