Prefeitura de Cotia está na etapa final da obra de duplicação da Estrada Caucaia do Alto

A obra de duplicação da Estrada de Caucaia do Alto (Estrada Prefeito Ivo Mário Isaac Pires) chegou na fase final. O projeto executado pela Prefeitura de Cotia, de aproximadamente R$ 60 milhões, é a maior obra de infraestrutura da história do município.

A implantação da nova iluminação pública e a nova pavimentação asfáltica estão 90% concluídas. A obra deve ser finalizada nas próximas semanas, de acordo com a administração municipal.

Foto: Fermino Soares“Esta obra traz desenvolvimento para Caucaia do Alto, mas sobretudo, ajudará a preservar vidas, pois a estrada está mais iluminada, sinalizada e segura para motoristas e pedestres”, disse o prefeito Rogério Franco.

Os 12 quilômetros de extensão da estrada, que é a porta de entrada do distrito, a partir da Rodovia Raposo Tavares, recebeu serviços de drenagem, iluminação pública com fiação subterrânea e lâmpadas LED, padronização das calçadas, reforço na base do pavimento, nova pavimentação asfáltica, pontos de ônibus, novos retornos e sinalização viária.

Foto: Fermino SoaresEm relação à ampliação do viaduto e execução da passarela, a Prefeitura já está com os projetos prontos, aguardando apenas que as concessionárias Rumo AS e Enel apresentem eventuais alterações necessárias e autorizem a execução do trabalho.

Já foram realizadas a escavação de solo e aplicação de guias, implantação de tubulação de águas pluviais e implantação de boca de lobo e travessia de aduelas no km 6 em uma área de preservação, conforme exigido pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica.

