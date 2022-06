Prefeitura de Cotia inaugura Bom Prato nessa sexta-feira (1°)

A Prefeitura de Cotia inaugura nessa sexta-feira (1°), às 8h, o restaurante popular Bom Prato, na Rua Senador Feijó, 110, no centro. É a segunda tentativa de inaugurar o estabelecimento, já que a primeira, na terça-feira (28) passada, foi cancelada pelo governo do Estado, que é quem gerencia o restaurante via Secretaria de Desenvolvimento Social.

O restaurante terá capacidade para servir cerca de 1.200 almoços por dia a R$1,00. Também serão servidos 300 cafés da manhã a R$0,50.

O local conta com cozinha industrial, câmara frigorífica, espaço administrativo, estoque e refeitório, além de ar condicionado e equipamentos de acessibilidade.

O Bom Prato Cotia será gerido pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Associação Família Nova Aliança, que venceu a licitação realizada pelo Estado. O convênio contempla a utilização de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.

O Bom Prato irá funcionar de segunda a sexta-feira, a partir das 7h para o café da manhã, com o almoço a partir das 10h30, preferencialmente para idosos, e 11h para o público em geral.