Prefeitura de Cotia instala Totens de Monitoramento na cidade

A Prefeitura de Cotia começou a instalar Totens de Monitoramento em pontos estratégicos da cidade. Inicialmente, serão quatro totens equipados com quatro câmeras fixas com captação de imagens em 360 graus, controle de zoom com aproximadamente 800 metros de alcance, sistema de iluminação noturna e comunicação direta com a Cecom (Central de Comunicação) da Guarda Civil Municipal (GCM).

O primeiro Totem a ser instalado foi o da Avenida Professor Mathias de Camargo, no centro, e, em breve, a Granja Viana, o Atalaia e Caucaia do Alto contarão com o sistema. As imagens são acompanhadas pela central de videomonitoramento da Guarda Civil Municipal. “Nossa gestão tem elencado as prioridades em todas as áreas e na Segurança Pública. Entendemos que uma Guarda preparada e com recursos tecnológicos a seu favor ajuda a combater efetivamente a criminalidade e aumentar a segurança da população de nossa cidade”, disse o prefeito Rogério Franco.

Por meio do sistema de comunicação com a Cecom, a população poderá acionar a Guarda Civil Municipal em caso de emergência. “Cotia coloca a tecnologia em favor da segurança. As viaturas foram renovadas, começaram a ganhar tablets e câmeras internas e agora os modernos totens de segurança”, destacou o prefeito.

De acordo com o Secretário de Segurança Pública, o vice-prefeito Almir Rodrigues, os totens estarão em locais estratégicos e de grande passagem da população. “A expectativa é a diminuição da criminalidade, uma vez que a iniciativa deve coibir a ação dos bandidos nestes locais que foram definidos devido à grande concentração de pessoas”, diz Almir. Segundo ele, a principal vantagem da tecnologia será a redução nas ocorrências.