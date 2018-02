Prefeitura de Cotia nega que veículo flagrado na praia durante o carnaval fosse uma ambulância

Imagens de um veículo modelo S90 da Peugeot, adesivado com o brasão da cidade de Cotia e pertencente à Secretaria de Saúde do município, estacionado em uma casa do balneário Oásis, na cidade de Peruíbe na tarde do último sábado, 10, chamaram a atenção da população neste feriadão de carnaval. As fotos, postadas em uma rede social, já tiveram mais de 17 mil compartilhamentos até o momento e deixaram os moradores com a “pulga atrás da orelha”: o que o veículo estaria fazendo no balneário Oásis durante os dias de folia?

Nos comentários os internautas apostavam que o veículo – aparentemente uma ambulância – estava na cidade litorânea a trabalho. “Deve ter bastante gente de Cotia em Peruíbe e o prefeito estendeu atendimento na região”, escreveu um internauta. Já outros procuravam informar que se tratava de um veículo particular. “Para um leigo todo caro branco é ambulância. Este, por exemplo, é uma unidade de transporte de suprimentos S90. Provável que está fora do plantão”, destacou.

Por meio de nota enviada à redação do Visão Oeste a Prefeitura de Cotia informou que o veículo mencionado está vinculado a uma empresa terceirizada que presta serviços de logística para o município. “Importante destacar que não é uma ambulância. Trata-se de um automóvel utilizado no expediente regular da Secretaria Municipal da Saúde, destinado ao transporte de materiais”, diz a nota.

Segundo a Prefeitura, um processo administrativo será aberto para apurar os fatos e punir os responsáveis.